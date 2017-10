EEUU: Avanza construcción de los prototipos del muro con México

By

La construcción de los prototipos del nuevo muro en la frontera entre México y Estados Unidos avanzan según lo programado por el Gobierno que espera estén listos dentro de las próximas dos semanas.

EFE

Los prototipos comenzaron a construirse el pasado 26 de septiembre en un lote a unas tres millas al este de la garita internacional de Otay Mesa, en San Diego (California), y ya han sido acabados cinco de los ocho modelos designados.

Una vez que la construcción finalice, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) evaluarán la eficacia del prototipo o los prototipos durante un periodo de 30 días.

La selección de uno o varios prototipos depende de las características de lo requerido que podrían variar de acuerdo al terreno y las diferentes condiciones a lo largo de las casi dos mil millas de la franja fronteriza con México.

“Los prototipos serán evaluados en diferentes características: que no sean fáciles de escalar, que no se pueda cavar debajo de ellos, que sean una barrera peatonal y vehicular, e igual, que sean seguros para los agentes”, explicó a Efe Eduardo Olmos, vocero de la Patrulla Fronteriza sector de San Diego.

A finales de septiembre, durante un evento en Alabama, Trump aseguró que él “personalmente” evaluará los prototipos del muro y elegirá a la empresa que se encargue de su construcción.

No obstante, hasta ahora el tema es una incógnita, mientras que la Patrulla Fronteriza del sector dice no tener notificación de que así será, aunque tampoco lo descarta.

Los cinco prototipos instalados hasta hoy miden por lo menos el doble de altura de la actual primera valla que divide ambos países entre Tijuana (México) y San Diego (California).

Las seis empresas seleccionadas, en un proceso de licitación, para la construcción del muro tienen sede en Estados Unidos.

Dichas empresas son W.G Yates & Sons Construction Company, de Philadelphia (Mississippi); ELTA North America Inc., de Annapolis Junction (Maryland); Caddell Construction de Montgomery (Alabama); Sterling Construction, de Houston (Texas), y las empresas de Arizona, KWR Construction, Inc., con sede en Sierra Vista y Fisher Sand & Gravel Co., con sede en Tempe.

Las empresas seleccionadas edificarán dos tipos diferentes de prototipos: un muro solido compuesto por materiales como el cemento y una verja hecha con materiales que permitan ver qué ocurre al otro lado y que esté construida, por ejemplo, con barrotes de hierro.

El plan es que los ocho prototipos, independientemente de que sean seleccionados o no, permanezcan en el sitio como parte del segundo cercado entre Tijuana y San Diego, según precisó Olmos, aunque la decisión final la tomará Washington D.C.

Por ahora, la culminación de los prototipos no significa que el muro fronterizo propuesto por el presidente Trump sea un hecho, ya que su financiamiento dependerá del Congreso.