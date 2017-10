Crisis de Venezuela será protagonista en Cumbre Latinoamericana de Gobernanza en Miami

Más de 500 personas de distintos puestos de gobiernos en Latinoamérica, se darán cita en la ciudad de Miami el próximo año, para capacitar a cientos de personalidades a fin de tener mejores sistemas para gobernar a lo largo del hemisferio. “Uno de los mayores apoyos que se le puede dar a Venezuela es reforzar la democracia, no hacernos la vista gorda, sino saber que es importante hablar de lo que está pasando” dijo la Directora de la Cumbre Nubia Abaji.

Por Luisiana Rios P./Venezuela al Día

La senadora del estado de la Florida en Estados Unidos Annette Taddeo, también aplaudió la iniciativa de considerar en ese encuentro Latinoamericano de Gobernanza y Marketing Político, lo que ocurre en Venezuela. “Estoy segura que Venezuela va a ser importante porque ese país es un problema para toda la región”, dijo la primera mujer en ser senadora del Congreso de la Florida.

Por su parte, el asesor de la cumbre Alfred Santamaría, aseguró que la columna vertebral del evento será la democracia. “Ciertamente Venezuela es un país que está sufriendo los poderosos embates de la dictadura, es decir, todo aquello que atente contra la democracia. Por ese motivo, en la junta directiva hemos pensado que dentro del marco de la cumbre, le vamos a dar un protagonismo al tema de Venezuela. Tal vez un foro, para tratar la problemática de ese país”, aseguró .

Rueda de prensa en Miami con la presencia de la Senadora de Florida Annette Taddeo#XVCUMBRELATINO pic.twitter.com/NX9Fo3XUbl — C.LATINOAMERICANA (@Cumbre_Latino) October 13, 2017

Además Santamaría resaltó todas las acciones internacionales que se están tomando contra el gobierno de Nicolás Maduro, “Venezuela somos todo porque cuando se violan los derechos humanos en ese país y lo demás países callamos, los tiranos cogen fuerza. Por eso todos debemos de luchar por la democracia en Venezuela, un país que ha cogido a miles de latinoamericanos”.

La senadora demócrata apoyó las decisiones que tomó el gobierno de Estados Unidos de sancionar a funcionarios chavistas, sin embargo no estuvo de acuerdo que excluyeran a Citgo de las medias. “A mí me molestó eso, porque un cabildero amigo del presidente Donald Trump se lo pidió y eso no se debía hacer . Hasta que no tengamos en Venezuela a las personas realizando una verdadera labor , a sabiendas que no están haciendo trampa en estas elecciones, definitivamente debemos seguir apoyando a la oposición”.