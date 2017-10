Constituyentista soltó una perlita sobre la crisis del país

By

El miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Francisco Torrealba, aseguró que los venezolanos no pueden esperar una “solución inmediata a la crisis” del país.

Así lo dijo durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), donde explicó que por más que el gobierno tenga dinero, “tenemos dificultades para adquirir bienes de consumo masivo y primera necesidad por culpa de los EEUU”.

“La ANC no debería ser maltratada por los medios de comunicación privada. Si ellos tienen medios de comunicación para una AN que no tienen quórum, deberían tener también medios de comunicación para la ANC”.