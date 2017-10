Presos políticos reciben castigos tras instar a votar en regionales

Luego que varios presos políticos decidieran escribir una carta para instar a todos los venezolanos a votar en los venideros comicios regionales. Las acciones negativas contra ellos no se hicieron esperar. Pues los familiares denunciaron que los detenidos fueron castigados arbitrariamente con el aislamiento.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Tras una extensa carta dirigida al pueblo venezolano, firmada por más de 10 presos políticos retenidos en la sede del Helicoide en la ciudad de Caracas. Los funcionarios del recinto accionaron de forma arbitraria contra los detenidos. Las denuncias fueron hechas por los familiares de las víctimas, quienes indicaron que los presos se encuentran en aislamiento.

La esposa del preso político Daniel Ceballos, Patria de Ceballos, escribió a través de su cuenta en Twitter, que las visitas familiares le fueron negadas “a su esposo y al resto de los detenidos” que instaron a votar en las regionales a través de una carta.

DENUNCIO. 11Oct Prohiben visita a mi esposo Daniel_Ceballos negaron ingreso a su mama, hermana y a familiares de presos políticos #Helicoide pic.twitter.com/BQX9uCLnnl — Patricia Ceballos (@PatrideCeballos) 12 de octubre de 2017

DENUNCIO.Por esta carta llamando a votar en las regionales,prohíben visita familiar a presos políticos del Helicoide https://t.co/k8S6E5x6sv pic.twitter.com/JNXNl4cesw — Patricia Ceballos (@PatrideCeballos) 12 de octubre de 2017

Asimismo, la esposa del también preso político Yon Goicoechea, Rosaura Valentini, denunció que tanto a su esposo como al resto de los detenidos se les ha negado la entrega de alimentos. “No le están permitiendo que les pasemos agua ni comida”, alegó en un video a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, detalló que su esposo es hipertenso y requiere medicamentos, sin embargo, indicó que los funcionarios tampoco permiten que se les entregue medicinas.

2do día de aislamiento de Yon en El Helicoide. No sabemos nada de él. Todo este castigo es por invitar a votar el domingo 15 de Octubre. pic.twitter.com/YqjdMm1fKT — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) 12 de octubre de 2017

– La lucha no será en vano –

En vista de las actuaciones aberrantes en contra de los detenidos, los familiares se pronunciaron a través de un comunicado señalando que esto solo les permitirá “convocar con mayor fuerza a la participación masiva de los venezolanos, a los venideros comicios electorales”. Asimismo, atribuyen cualquier responsabilidad al Comisario Carlos Calderón, jefe de los calabozos de El Helicoide,quien emitió la orden de castigo para los detenidos.

“Nuestros seres más queridos están encerrados, pero hoy les prestamos nuestra voz, para que trasciendan los barrotes e inviten al pueblo de Venezuela a votar, masiva y firmemente. A votar con fuerza, a votar con rebeldía. Reiteramos, no votamos porque en Venezuela se respete la democracia sino para no renunciar a la democracia que llevamos en nuestros huesos y por cuya defensa, nuestros hijos, padres, nietos y hermanos se encuentran encerrados(…) Este sacrificio de nuestras familias no será en vano, sino para cambiar las vidas de quienes hoy tienen hambre y no encuentran alimento, de quienes lloran las muertes de la violencia criminal y política, de quienes sufren exilio, cárcel o cualquier forma de violación de su dignidad humana. Los presos políticos siempre con los venezolanos. Veremos juntos la libertad”.