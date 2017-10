Carlos Vecchio reveló nuevas intenciones de EEUU con Venezuela

El coordinador político nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, estuvo invitado a una reunión privada en la residencia del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en donde le funcionario norteamericano le ratificó su compromiso para devolver la democracia en Venezuela. “Hay información que la Comunidad Europea puede apoyar en el corto plazo, las sanciones tomadas por Estados Unidos, contra el gobierno de Maduro”, adelantó Vecchio en una entrevista para Venezuela Al Día.

Por Luisiana Ríos P./Venezuela Al Día

Pregunta: ¿El Vicepresidente de EEUU le manifestó algo más concreto, más allá de lo dicho en la reunión de agosto pasado con los venezolanos en Miami?

Respuesta : El Vicepresidente ratificó su compromiso para restablecer la democracia en Venezuela, pero también su compromiso de mantener el tema de la crisis en nuestro país como una prioridad, no sólo para el gobierno Estados Unidos, sino para toda Latinoamérica. Yo creo que el gobierno Estados Unidos ha hecho mucho más cosas que la palabra, no sólo sancionó a personas relacionadas con el gobierno de Maduro, sino que también prohibió la emisión de nueva deuda del gobierno venezolano en este sistema. También ha hecho esfuerzos para que la Unión Europea se pronuncie sobre las sanciones y los acompañe en las decisiones que han adoptado . Entonces es un esquema gradual y las sanciones con el tiempo podrían ser multilaterales, al ser acompañadas por otros países. Pence me dijo muy claro que viene más ayuda, pero evidentemente esto de las sanciones son medidas que toman su tiempo, para que tenga sus defectos.

P: ¿En qué se traduce “mas ayuda” ?

R: El hecho que exista el tema Venezuela como prioridad en la agenda norteamericana, ya es un gran avance. Pero lo otro es que hay información que en la Comunidad Europea, prácticamente los países están de acuerdo con impulsar las sanciones de manera unánime, van a venir discusiones en el corto plazo, como la semana que viene. Esto es un paso mucho más firme de la Unión Europea para tomar medidas. Sin duda la crisis de Venezuela es parte de una agenda internacional prioritaria.

Thanks VicePdte @VP for inviting us to your home yesterday and for expressing your support in order to restore Venezuelan Democracy.Libertad pic.twitter.com/QJKiPmdmRh

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) October 12, 2017