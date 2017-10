Algunas historias curiosas sobre el descubrimiento de América el #12Oct

By

En 1492, Cristóbal Colón ya era un experimentado navegante y cartógrafo; se había iniciado a los 11 años y llevaba más de dos décadas en el oficio. El original del diario de a bordo de su primer viaje se perdió, pero fray Bartolomé de Las Casas, que lo acompañó en una de sus travesías, lo compendió en su Historia de las indias. El religioso transcribió textualmente largos pasajes del texto de Colón; el resto lo relató en tercera persona, respetando la cronología y las fechas de cada entrada.

Este documento único permite conocer de primera mano el acontecimiento que hace más de cinco siglos cambió los límites del mundo hasta entonces conocido por Occidente y fundó una nueva civilización, fruto del mestizaje étnico y cultural.

Entre los tópicos del relato, podemos citar que los indígenas creyeron que los españoles venían del cielo, que cambiaban víveres y pequeñas piezas de oro por baratijas (trozos de vidrio o cerámica, cascabeles, etcétera), su sensación de haber descubierto el paraíso terrenal por la exuberante naturaleza, el carácter pacífico de los aborígenes y la obsesión por encontrar oro, el mejor tributo que podía llevar a Madrid.

La doble “contabilidad” de Colón

El Almirante llevaba una doble contabilidad del millaje realizado, para engañar a la tripulación acerca de la verdadera distancia recorrida. En palabras de Bartolomé de Las Casas: “… siempre fingía a la gente que hacía poco camino, porque no les pareciese largo, por manera que escribió por dos caminos aquel viaje: el menor fue el fingido y el mayor el verdadero”. Por ejemplo, el miércoles 26 de septiembre, recorrieron en un día y una noche 31 leguas, pero “contó a la gente 23”. Así, día a día, descontaba entre un 10 y un 30 por ciento a la distancia real, para contener la ansiedad de sus subordinados.

Pese a todo, en los primeros días de octubre, tras dos meses de viaje, no pudo evitar un principio de amotinamiento por una tripulación que cansada de ver sólo mar y posiblemente asustada, deseaba dar media vuelta.

Cómo ve a los nativos

La primera etnia con la cual toma contacto Colón es la de los taínos, que poblaban las Antillas, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Vivían en la Edad de Piedra y, acosados por los caribes –una tribu agresiva y caníbal en expansión- estaban migrando hacia el oeste.

El mismo 12 de octubre, Colón los describe así: “Me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, (…) muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos casi como cerdas de cola de caballos y cortos. (….) …y son del color de los canarios, ni negros ni blancos (…). (…) Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia”.

“Nos preguntaban si éramos venidos del Cielo”, escribe el 14 de octubre. Y el 16: “No les conozco secta ninguna, y creo que muy presto se tornarían cristianos”.

Descubrimiento del tabaco

El 6 de noviembre, regresan dos hombres a los que Colón envió a explorar tierra adentro de Cuba. “Hallaron los dos cristianos -cuenta Las Casas- por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbraban”. Es la primera referencia al tabaco. En otro texto, Bartolomé de Las Casas explica: “… son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel… y encendido por la una parte dél, por la otra chupan o sorben o reciben con el resuello para adentro aquel humo; con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha, y así diz que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como les nombraremos, llaman ellos tabacos. Españoles cognoscí yo en esta isla Española, que los acostumbraron a tomar, que siendo reprendidos por ello, diciéndoseles que aquello era vicio, respondían que no era en su mano dejallos de tomar: no sé qué sabor o provecho hallaban en ellos”.

Casi no vuelve

A su regreso, a la altura de las islas Azores, el 14 de febrero, enfrenta una tormenta tan severa que temió lo peor. Se encomienda a Dios pensando que, “si le había librado a la ida, cuando tenía mayor razón de temer de los trabajos que con los marineros y gente que llevaba, los cuales todos a una voz estaban determinados de se volver, y alzarse contra él (y) el eterno Dios le dio esfuerzo y valor contra todos (…) no debiera temer la dicha tormenta”.

Cuando se creyó perdido, “tomó un pergamino y escribió en él todo lo que pudo de todo lo que había hallado -escribe Las Casas-, rogando mucho a quien lo hallase que le llevase a los reyes. Este pergamino envolvió en un paño encerado, atado muy bien, y mandó traer un gran barril de madera y púsolo en él sin que ninguna persona supiese qué era (…) y así lo mandó echar en la mar”.

El diccionario de Cristóbal Colón

En su diario, fue anotando las palabras que aprendía. “Canoa es una barca en que navegan, y son de ellas grandes y de ellas pequeñas”.

Canoa es la primera palabra autóctona que inscribió en su diario, el 26 de octubre de 1492. Como las embarcaciones de los nativos no se parecían a las de Europa, usó el vocablo local. “Son navetas de un madero adonde no llevan velas. Éstas son las canoas”. En otra ocasión repitió: “Muy grandes almadías, que los indios llaman canoas”. Almadía es un arabismo para balsa o barca.