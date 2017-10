Actor de “Dawson's Creek” denuncia haber sido acosado por “hombres poderosos” de Hollywood

En otro mensaje de Twitter, aseguró, “Entiendo la vergüenza injustificada, la impotencia y no estar habilitado para soplar el silbato. Hay una dinámica de poder que se siente imposible de superar”.

What Weinstein is being accused of is criminal. What he’s admitted to is unacceptable – in any industry. I applaud everybody speaking out. — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger… — James Van Der Beek (@vanderjames) October 12, 2017