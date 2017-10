Madre de Neomar Lander pide votar para “no ver el mapa rojo” (Video)

By

Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, pidió este miércoles a los venezolanos salir a votar en las elecciones regionales de este domingo 15 de octubre porque “no quiero pararme el lunes y ver el mapa rojo rojito”.

Desde un foro en la Plaza Bolívar de Chacao, la madre del joven caído en las protestas de este año afirmó que a pesar de que en un principio había dicho que no iba a votar, cambió de posición y señaló que votará este domingo.

“Sí voy a ir a votar porque no veo a Miranda en manos de Héctor Rodríguez”, precisó Zugeimar Armas y que no desea levantarse el lunes para ver al Gobierno de Nicolás Maduro con la mayoría de las gobernaciones y preguntarse por qué no votó.

Asimismo, indicó que vota “por el futuro de todos los chamos” y considera las elecciones de este domingo como una “batalla” contra el Gobierno de Maduro.

Además, afirmó que “psicológicamente el gobierno también está jugando con nosotros” para generar la abstención y mencionó que en varios programas hablan de ella y su cambio de posición con respecto a participar de la elección.

