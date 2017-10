Un hombre pierde el equilibrio y muere al caer de un autobús

By

En una camioneta de pasajeros viajaba Victor Chirinos. Eran las 3:30 p.m. del pasado viernes cuando cayó del vehículo en movimiento y este lo arrolló y le aplastó la cabeza.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

Según las informaciones manejadas, el hecho no se produjo por un desperfecto en la unidad de pasajeros. Al parecer el bus estaba lleno de gente y Chirinos viajaba en la puerta. No había espacio suficiente y todos estaban amontonados. El hombre no pudo mantenerse en la plataforma, perdió el equilibrio y cayó.

Luego de estrellarse contra el suelo dio varias vueltas, pero su cabeza quedó muy cerca de una de las ruedas y esta le pasó por encima.

El transporte público en ese momento recorría el sector 9 de Ciudad Chávez, al sur de la ciudad de Valencia.