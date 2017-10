Héctor Rodríguez reconoce “nula” popularidad del chavismo en Miranda

By

La popularidad chavista en el estado Miranda “no existe”. Y prueba de ello podría ser el deslinde que ha hecho el candidato del partido de Gobierno, Héctor Rodríguez. El chavista ha optado por no utilizar el macabro color rojo, como cualquier revolucionario, y sus razones responderían al escaso apoyo que recibiría por parte de los mirandinos.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Rodríguez, aclaró las razones por las cuales no utilizó el color rojo. Y para su reemplazo utilizó un color azul ( el usado por los opositores) . Durante una entrevista ofrecida a Venevisión, el candidato aseveró que “nadie duda de su condición de chavista”, pero en el caso del estado Miranda se vio en la obligación de hacer una campaña y construir un discurso “para incluirlos a todos”.

Entre más aclara más oscure. Y es que según Rodríguez, hay personas que no siendo chavistas le han expresando su apoyo para las venideras elecciones regionales. Aunque esto no ha sido descartado, el hecho que no puede negarse es que Miranda se ha caracterizado por ser un estado “opositor”. Las acciones de Rodríguez podrían incluso prestarse a la confusión de los ciudadanos.

Sin embargo, los ciudadanos de la entidad que más claros que el agua no pueden estar, podrían enfrentarse a otra artimaña del Gobierno para la confusión, abstención o ganar votos. Aunque también es posible, que con ello Rodríguez reconozca la poca popularidad que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en esa entidad.