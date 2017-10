El 11 de los Cracks que no estarán en el Mundial

By

Se podía dar la sorpresa que dos de los mejores jugadores del mundo, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, no asistirían al próximo Mundial a realizarse en Rusia 2018. Al final esto no sucedió, aunque si existen futbolistas resaltantes que con seguridad no podrán decir presente en el magno evento de balompié.

Aún falta por consumarse diversos duelos de repechajes en las diferentes confederaciones, que pudieran agrandar el listado de ausencias importantes, pero a otros no les queda más remedio que ver la Copa del Mundo a través de un televisor.

Jan Oblak

El arquero del Atlético de Madrid se quedó fuera de ir a Rusia, luego de que su selección, Eslovenia quedara en la cuarta posición del Grupo F, por debajo de Inglaterra, Eslovaquia y Escocia.

Antonio Valencia

El capitán y lateral derecho del Manchester United, no podrá estar en el Mundial luego de la eliminación de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas. La Tricolor quedó en el octavo puesto después de un inicio ilusionante que se vio derrumbado en las última jornadas.

Gary Medel

El “Pitbull” como se le conoce, no podrá mostrar toda su garra, entrega y disposición en la próxima Copa del Mundo. Chile no pudo con el difícil reto de ganarle a Brasil como visitante y quedó excluida de los cupos clasificatorios.

Stefan Savić

Otro jugador importante del Atlético de Madrid que no dirá presente en el Mundial. El defensor central, de gran confianza de Pablo Simeone, quedó eliminado junto con la selección de Montenegro al verse superada por Dinamarca y Polonia.

David Alaba

El futbolista austriaco del Bayern Múnich no podrá recorrer la banda izquierda de las diferentes canchas de Rusia. Su selección quedó en la cuarta posición del Grupo D, por detrás de Serbia, Irlanda y Gales.

Arturo Vidal

Al igual que Alaba, su compañero de club en el Bayern Múnich, el “Rey Arturo” no sorprenderá con su talento y calidad en el medio sector de Chile, al quedar eliminada a manos de Brasil.

Miralem Pjanic

El bosnio, de una excelente pegada en sus tiros libres y enorme visión de juego como lo ha demostrado con la Juventus, dijo adiós al sueño mundialista tras quedarse fuera ante la superioridad de Bélgica y Grecia en el Grupo H, de las eliminatorias de Europa.

Arjen Robben

La ausencia más nostálgica es sin duda la de Robben. El holandés no podrá estar en el Mundial y tampoco jugará más con su selección como bien anunció. Su último partido vestido de naranja frente a Suecia la hizo con lágrimas en los ojos, al saber que sería el final de su trayecto con Holanda.

Gareth Bale

El galés ha tenido un inicio de temporada sufrido: criticado en el Real Madrid, las lesiones están a la orden del día, y además notó como su selección quedó apartada del Mundial. Sin duda, no es un buen momento en la carrera futbolística de Bale.

Alexis Sánchez

Tercer chileno en importancia que no estará en la Copa del Mundo, lo cual genera inquietudes e interrogantes de por qué Chile con tan buen equipo no estará en Rusia. Innegablemente es una sorpresa. No obstante, Sánchez solo le quedará enfocarse en su temporada con Arsenal.

Pierre Emerick Aubameyang

El delantero de Gabón y del Borussia Dortmund no podrá lucirse en velocidad y goles como tiene acostumbrado hacer cuando salta a la cancha. Su selección quedó eliminada en la tercera ronda de la clasificación de África, por quedar detrás de Marruecos y Costa de Marfil.

