Diosdado en “jaque” tras nuevas pruebas sobre corrupción en caso Odebrecht

La legítima Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien destituida por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), acusó a principios del mes de septiembre al considerando segundo del chavismo y constituyentista, Diosdado Cabello, de haber recibido 100 millones de dólares de la constructora brasileña Obredechet, empresa vinculada al escándalo mundial de corrupción.

Redacción Venezuela Al Día

La “rebelde” del chavismo aseguró en aquel entonces que todos sus señalamientos están respaldados con evidencias obtenidas tras un proceso de investigación sobre las transacciones que del dirigente “socialista” y reveló que las mismas se habrían realizado a través de TSE Arietis, una empresa española fundada en 2007 y dirigida por dos primos de Cabello: Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello.

Ante las severas acusaciones, Odebrecht emitió un comunicado en el que desmentía la versión de Ortega Díaz, y aseguraba que no guardaba relación con la compañía y tampoco con Cabello o sus familiares.

“Odebrecht afirma que no procede la acusación de pago de US$ 100 millones (…) Diosdado Cabello, y que tampoco hizo ningún pago por ese monto, directa o indirectamente, a través de terceros o en su nombre, a la empresa española TSE Arietis, citada por la ex fiscal”, rezaba parte del comunicado, con el cual, la compañía brasileña pretendía dejar muy claro que la información provista por la titular del Ministerio Público era totalmente falsa.

Sin embargo, nuevas pruebas sobre este polémico caso salieron a la luz y, todo parece indicar que, ciertamente, Ortega Díaz no estaba equivocada y que sí existen vínculos entre la empresa familiar de los Cabello y Odebrecht. Un seriado de documentos publicados por el portal web El Cooperante se evidencia una parte de las facturas que fueron emitidas entre ambas compañías, que confirma la versión de la abogada. Además, las evidencias fueron entregadas por un directivo de Odebrecht en marzo de 2017 en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cinco meses antes de que la fiscal exiliada en Colombia diera su testimonio.

De acuerdo con las pruebas, la emisión de pagos entre Odebrecht y TS Arietis, inició en febrero de 2014, cuando se cancelaron 8.217 dólares. La transacción, se realizó bajo el Consorcio Línea II, una compañía adscrita a la brasileña, encargada de ejecutar todos los trabajos de construcción de la Línea II del sistema Metro Los Teques. Aunque las facturas no representan la totalidad de los 100 millones de dólares denunciados por Ortega Díaz, con ellas se demuestra que sí existió el vínculo comercial entre ambas empresas.

Pagos en dólares y bolívares

En total, durante ese año, el Consorcio Línea II canceló un total de 23 facturas, las cuales sumaban USD 134.609,04. En 2015, las negociaciones entre ambas continuaron. Entre marzo y diciembre de ese año fueron pagadas 17 facturas que acumularon un total de USD 229.262,77. En 2016, tramitaron 23 facturas por el monto de USD 142.389,09. Durante 2017, no se han emitido transacciones entre estas empresas.

Además, hay otro seriado de pagos que fueron realizados en bolívares. En 2014, 10 facturas fueron pagadas por un total de 465.324,44 bolívares. En 2015, se emitieron 13 facturas que sumaron un total de 1.292.027,11 bolívares y, entre febrero y diciembre de 2016, fueron cancelados 637.263,59 bolívares a través de 11 facturas.

En total, TSE Arietis recibió del Consorcio Línea II, entre 2014 y 2019, excluyendo 2017, 64 facturas por un monto de 506.260,90 dólares, mientras que en bolívares, se pagaron 2.394.615,14 facturados en 35 transacciones. Todos estos pagos serían apenas una parte de la facturación entre las dos empresas, y tal como lo denunció Ortega Díaz, la compañía familiar de los Cabello, sí recibió beneficios de Odebrecht.