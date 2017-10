Chavistas se le voltean a Nicolás y apoyan a candidato opositor

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Exdirigentes del oficialismo expresaron su respaldo absoluto a Luis Parra, candidato opositor a la gobernación del estado Yaracuy.

“A quienes nos tildan de traidores les decimos que el primer traidor es Nicolás Maduro porque nos está matando de hambre, móntense en un autobús, vea las colas en los bancos, ahora no podemos ni cargar plata en los bolsillos, hay viejitos que amanecen en la cola para que les den 15 bolívares que ni siquiera les llegan a la casa, por eso votaremos por el cambio que representa Luis Parra”, manifestó José Toro, exsecretario del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana en el municipio Cocorote.

A juicio de Wilfred Guedez, exconcejal del partido Patria Para Todos, en el proyecto de renovación y el cambio que lidera Parra no hay sectarismo. “Es un proyecto de inclusión donde hay espacios para todos los yaracuyanos. Hemos decidido dar un paso adelante y apoyar a Luis Parra porque es un hombre que probó que va a sacar adelante nuestro estado. La situación actual del país es culpa del gobierno, las 3 R fueron una falacia, solo rotaron a los mismos personajes y no vemos rectificación, por eso los castigaremos con el voto”, manifestó.

Por su parte, Néstor Leal, expresó que no vale la pena sacrificar el futuro de más de 30 millones de venezolanos a cambio de migajas. “Estamos rebelándonos ante las injusticias. Yo soy testigo de este mal gobierno, de pobre pasé a mendigo. Yo vivo en un barrio que no tiene luz ni agua, mucho menos otros servicios y donde la mayoría de sus habitantes están desempleados, y así hay miles de barrios aquí en Yaracuy. Es increíble que hoy los profesionales son mototaxistas o están vendiendo maíz, ese no es el Yaracuy que queremos, por eso votaremos abajo y a la izquierda”, expresó Leal.