Twitter prepara función para guardar tweets para leer más tarde

La empresa Twitter anunció este martes que preparan una función para los usuarios que les permite guardar tweets para ser leídos más tarde si las personas no tuvieron tiempo para leerla en el momento.

Héctor Becerra Vidarte / Venezuela al Día

A través de su cuenta en la red social, la gerente de producto de Twitter, Jesar Shah, afirmó que un estudio reveló que los usuarios están interesados en una opción que permita guardar tweets de forma sencilla y privada.

Shah destacó que las personas salvan tweets “dándole me gusta, enviándolos mediante DM a ellos mismos o retuiteándolos. Pero esto podría ser más fácil”.

Además publicó en su cuenta como luciría esta nueva herramienta una vez habilitada para los usuarios de Twitter.

For Hack Week @Twitter we started developing #SaveForLater. Here’s the early prototype that we put together in a week, which is likely to change. pic.twitter.com/c5LekvVF3l

— jesar 💭 (@jesarshah) October 9, 2017