El impactante trailer de Star Wars: Los últimos Jedi

El tráiler oficial de Star Wars: Los últimos Jedi, como ha sido titulada en español por la franquicia, fue difundido finalmente, dando una mirada a lo que es una de las películas más esperadas del año.

El octavo episodio de la saga creada por George Lucas, se basa en la historia de los personajes Kylo Ren (interpretada por Adam Driver) y Rey (Daisy Ridley). La película contará con escenas de Carrie Fisher, como la princesa Leia, que fueron grabadas antes de su muerte en diciembre de 2017. Esta es la última película de la saga en la que participó la actriz.

El rodaje contó con un gran número de cambios dentro del guión. Pero finalmente el estudio consiguió vertebrar el proyecto de cara a su consecución.

La primera sinopsis del filme se presenta así: “En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado”.

El avance de la octava película de la saga fue transmitido por el canal de televisión ESPN durante el medio tiempo del partido de football entre los Chicago Bears y los Minnesota Vikings. Ya ha cuenta con más de 8 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Las entradas de cine para el largometraje dirigido por Rian Johnson (conocido por las películas Looper y Brick) han comenzado a venderse para su estreno, que ya tiene fecha: 15 de diciembre.

Fanáticos de la saga, que la fuerza los acompañe: