Confrontan a Jorge Arreaza en las calles de Londres (VIDEO)

Ciudadanos venezolanos residenciados en Londres increparon al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. El video es difundido a través de la red social Twitter y muestra al grupo de personas confrontando a Arreaza en medio de la noche sobre la crisis que atraviesa Venezuela de la cual el justifica que en su época “mataban con armas de fuego todas las semanas”

Valentina Ájar / Venezuela al Día

“Ahorita hay venezolanos en todo el mundo. Adonde vayan no van a poder esconder la realidad de Venezuela. Acá todos los que estamos replicamos la realidad de Venezuela, la gente que muere de hambre, que no tiene para comer, que no tiene insumos mínimos para subsistir”, afirmaba uno de los ciudadanos.

Arreaza viajó a Londres para debatir las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra Venezuela. El mismo, a finales de agosto “sufrió” un escrache en el Central Park de Nueva York mientras junto al viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Samuel Moncada.

La crisis política que atraviesa en Venezuela es ineludible y a raíz de la diáspora venezolana, hoy por hoy la “justicia divina” se vive en las calles del mundo entero, donde venezolanos siguen denunciando públicamente y exigiendo justicia, a donde quiera que van, de forma incansable.