Tras ver a Lacava en burro la ex defensora hace duro pronóstico

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El candidato a la gobernación del estado Carabobo protagonizó un penoso episodio al intentar ingresar al canal Globovisión a bordo de un burro, a lo que el personal de seguridad lógicamente le negó el acceso. Cual niño, el oficialista montó una “pataleta” y arremetió contra el canal y el empleado que solo hacía su trabajo.

Redacción Venezuela Al Día

La ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, también se manifestó a través de su cuenta en Twitter acerca del triste show que involucrara al candidato Rafael Lacava tras llegar al canal Globovisión donde tenia prevista una entrevista en el programa Primera Página, pero montado sobre un burro.

Llegamos a @Globovisión con parte d nuestra nueva flota de transporte traida de alemania y no nos dejaron entrar porque no lo veían oportuno pic.twitter.com/k4FP2hhXt5 — Rafael Lacava (@rafaellacava10) October 9, 2017

Para la ex afecta al régimen, el mensaje del oficialista no quedó claro, aunque “como metáfora del futuro para Carabobo no parece buena idea”, dejando entrever el mal destino de la entidad en caso de que este triste personaje se alzara como primera autoridad.

No sé que se quiso transmitir con un burro en plena ciudad pero como metáfora del futuro para Carabobo no parece buena idea. — Gabriela del Mar (@gabrieladelmarp) October 9, 2017

Y es que basta recordar no solo la lamentable gestión de Lacava como alcalde de Puerto Cabello, cargo del que se separó de manera repentina alegando una enfermedad de la que no se dieron detalles, para luego reaparecer residenciado en Europa donde ostentaba lujosos vehículos, vestimentas y una “modesta” vida que muy difícilmente podría costear un alcalde con el sueldo básico, como la mayoría de los venezolanos.

La campaña electoral por la gobernación del estado Carabobo ha estado llena de penosos episodios, desde la inscripción formal de la candidatura donde Lacava “bañado de pueblo”, se despojó de su camisa y quedó semidesnudo en pleno mitin, se ha volcado en el piso para bailar, gritar y hasta aparentar “humildad” al lado de una madre con dos bebés que pese a estar sumergida en la pobreza, se prestó para promocionar el voto por el oficialista.

Su verbo violento no ha quedo afuera de la campaña, que no ha hecho verdaderas propuestas a los numerosos problemas que aquejan la entidad. Durante un recorrido en un sector popular de Carabobo, los habitantes lo abuchearon hasta hacerlo salir del sitio por decir groserías y admitir que no podía solucionar sus inquietudes. También llamó “manipuladora” y “mentirosa” a la periodista Elyangélica González quien lo dejó al descubierto en su show con el burro ante el canal Globovisión, del cual se bajó para abordar una lujosa camioneta en la que se retiró del sitio al ser rechazado su acceso.