Indignación por comercial racista hace que Dove se retracte

La marca de cosméticos Dove, propiedad del grupo holandés Unilever, se ha disculpado tras haber difundido en internet una publicidad que le ha granjeado numerosas acusaciones de racismo. AFP

“En una imagen publicada esta semana, no hemos acertado al representar a las mujeres de color, y lamentamos profundamente el daño que hemos causado”, declaró la marca en un mensaje publicado en las redes sociales Facebook y Twitter.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.

— Dove (@Dove) 7 de octubre de 2017