¡Qué papelón! Noticiero español se lanza una de Nicolás en vivo (VIDEO)

Al emitirse justo antes de lo que se considera el prime time, “El Tiempo” de TVE es uno de los programas que más audiencia tiene en toda España. Precisamente por ello, un montón de espectadores quedaron perplejos ante el “pelón” que cometió el presentador Albert Barniol la noche de este martes cuando daba la información meteorológica.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

El presentar empezó a hacer un discurso y adentrado en él, reculó. “Un descenso de entre 8 y 10 grados en algunos casos. Y en otros, donde no ha sido tan excesivo el descenso…”, continuó. Pero justo en ese momento paró la emisión, puso una cara de desconcierto y lanzó una pregunta al aire: “¿Podemos empezar otra vez? Perdón, que no me gusta nada…”, dijo.

Posterior al hecho, la producción llevó a cabo un negro que duró alrededor de 10 (eternos) segundos. Luego el programa comenzó con total naturalidad. Muchos espectadores comenzaron a especular y enviar sus impresiones a través de la red social Twitter, expresando su incredulidad por lo ocurrido.

Con información de Urbanian

Han emitido la pieza equivocada, el tiempo es grabado — Enrique Gil (@enriquegil91) 8 de agosto de 2017

El Tiempo en @La1_tve: podemos empezar otra vez que no me gusta esto; y va y cortan 😂😂 — Eva Prats (@pratseva) 8 de agosto de 2017

Que cosa más rara en el @telediario_tve , al dar el tiempo cortan por que no le gustaba como empezaron … según ha dicho @abarniol_tve — Gabriel (@trecebarras1) 8 de agosto de 2017