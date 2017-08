Cómo saber si te leyeron en Whatsapp aunque tengan la doble tilde azul desactivada

WhatsApp suele ser un disparador de ansiedades de todo tipo. “¿Por qué me clavó el visto?”, “Figura en línea pero no me contesta, ¿qué hago?”. La posibilidad de monitorear lo que hacen los otros (de manera digital) puede ser estresante. Más aún cuando no se puede hacer un seguimiento porque, por ejemplo, inhabilitaron la doble tilde azul. “¿Por qué sacó esta opción? “¿Qué quiere ocultar?”.

Aquí no vamos a dar las respuestas a esas inquietudes. Y quizás lo más sano sea preguntarse por qué se siente la necesidad de controlar absolutamente todo. Pero esos no son los temas en cuestión en esta nota. Aquí apenas se intenta ofrecer dos pequeños trucos para saber si la persona leyó el mensaje aún cuando tenga la confirmación de lectura desactivada.

En los chats grupales es posible ver quién leyó cada mensaje. Para ver las confirmaciones de lectura hay que presionar sobre el mensaje y elegir la opción Info.

Vía Infobae