Presidente de Aerolíneas Argentinas: Maiquetía no está en condiciones para vuelos

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, aseguró que la medida de suspender momentáneamente los vuelos desde y hacia Venezuela nada tiene que ver con la Cancillería de la Argentina ni con el gobierno de ese país.

“La decisión la tomé yo, basado en un informe que me hizo la Dirección de Seguridad Operacional porque realmente las condiciones de operación que tiene hoy Maiquetía no son aptas para que podamos ofrecer a nuestros pasajeros un vuelo seguro y confiable”, dijo el empresario en una entrevista con la emisora La Once Diez, de Buenos Aires.

Entre las dificultades que mencionó para operar en el aeropuerto internacional de Caracas destacan la falta de combustible adecuado, la ausencia de servicio médico de emergencia para los pasajeros y la imposibilidad de surtirse de comestibles.

“Sobre todo, hubo inconvenientes en el último vuelo relacionados con requisas y procedimientos normales de acuerdo a las normas de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), con apertura de valijas y demás”, agregó.

Con información de El Pitazo