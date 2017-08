Oscarcito habla de Wuilly: Un violín es más letal que la 9mm de un colectivo

Venezuela es el país donde los pranes los llevan a la playa y a los músicos los llevan a las carceles… Donde se condecora la violencia y a los asesinos pero los terroristas son los músicos !!! Donde lo que no se hace con los votos se logra con las armas . Y donde es más letal el violín de un violinista que la 9mm de un Colectivo …. #liberenawuilly @wuillyarteaga …••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••EL GOBIERNO PIDE UNA "FIANZA" PARA LIBERAR A ESTE MÚSICO INOCENTE DE TODA CULPA !!! así son ellos para todo : PRIMERO SU BOLSILLO !!!

