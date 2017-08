Óscar Pérez se pronunció sobre sublevación militar en Paramacay

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tras sobrevolar un helicóptero sobre la ciudad de Caracas, el inspector del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez ha llamado a tomar las calles para sumarse a la rebelión civil, además de haberse hecho parte de la lucha de los jóvenes de la Resistencia.

Redacción Venezuela Al Día

Óscar Pérez reapareció durante el programa Factores del Poder de la periodista Patricia Poleo, dejando entrever que las acciones en el Fuerte Paramacay y las que ha realizado desde que se rebeló al Gobierno forman parte de una estrategia que une esfuerzos con la denominada Operación David que comanda el capitán Caguanipano Scott.

“Obviamente tenemos una estrategia. La misión de este domingo del capitán Caguaniparno Scott fue precisa y efectiva y eso lo dice la realidad, cuando uno observa y analiza todo lo que sucedió, aparte de la conexión interna que nosotros como agrupación mantenemos”, destacó enfatizando en que personalmente no está vinculado con el operativo.

En los primeros tres minutos del siguiente video Pérez se pronuncia sobre Paramacay.

“Somos un equipo importante de personas preparadas tanto en la parte comunicacional como armamentista. Esto no tiene un final o será cuando esta fracción, este Gobierno caiga y le demos el verdadero honor a los venezolanos, esa felicidad de salir y despertar una mañana en libertad”. Indicó que en estos momentos se encuentran adiestrando a los jóvenes de resistencia en armamento, lo que “cambia el juego” y el Gobierno lo sabe”.

Pérez repite constantemente que en “la fuerza está en la unión y que la derrota de este régimen es inevitable y no son falsas esperanzas. “Estamos luchando en Venezuela, arriesgando nuestras vidas, si no creyéramos en nuestro proyectos nos iríamos y haríamos nuestras vidas en otro país pero eso no va a suceder”.

Criticó a quienes han dudado de sus actuaciones, incluso dentro de la diligencia opositora. “Todos estamos persiguiendo el mismo destino: una Venezuela sin este Gobierno de corruptos narcotraficantes, entonces para qué desprestigiar algo que nos está sumando. Estamos llamando a la calle, a la resistencia, a la liberación y a desmontar a este Gobernante delincuente”, asevera en la entrevista con la periodista Patricia Poleo.

Instó a tener una oposición positiva hacia lo que se está logrando. “Hay que hacer un análisis de las redes sociales, nosotros estamos dando la vida en la calle, con nuestras capacidades mientras muchos políticos hacen como si esto no existe, cuál es el objetivo o es simplemente miedo. Vamos a apoyarnos todos”, alega el funcionario desde la clandestinidad.

“Todos somos un mismo equipo, estamos luchando por una Venezuela libre. Hay que desprestigiar todo lo que dice el Gobierno porque todo es mentira. Aquí lo que hay es una gran voluntad por la liberación del pueblo”, agrega.