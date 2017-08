Operación David habría llegado a Fuerte Tiuna

La sublevación de un grupo de militares y civiles que tomaron el Fuerte Paramacay la madrugada del domingo ha sido el tema de la semana. Algunos incluso están a la expectativa de nuevos uniformados rebeldes y más tomas como la que Venezuela atestiguó. Fuerte Tiuna sería el botín que algunos estarían esperando, por ser el lugar de la concentración del Poder.

Amanda Collins/Venezuela al Día

El secretismo que ha mantenido el Estado venezolano luego de la Toma de Paramacay, en donde un grupo de rebeldes se llevó una cantidad importante de armamento militar, ha sido excesivo. Al punto de que las versiones compartidas por los responsables, se contradicen entre sí. Vladimir Padrino López y el comandante Suárez Chourio no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de detenidos, neutralizados y fugitivos.

Para complementar la incertidumbre, la mañana del martes cobró fuerza un rumor. De acuerdo con una publicación de Berenice Gómez, alias “La Bicha”, en horas de la madrugada la “Operación David” habría tenido movimiento en Fuerte Tiuna. En el lugar estarían el general Padrino y Suárez Chourio, quienes no dieron información a los presentes en el lugar.

En el artículo del reporte de movimiento en Fuerte Tiuna, se publicó lo siguiente: “Patriota cooperante del Batallón Bolívar me envía siguiente parte : “Sustrajeron del Batallón Bolívar Armamento AK-107 y municiones básicas en plenas narices de Ministro de la Defensa Vladimir Padrino L y del Comandante General del Ejército Suárez Chourio, que desde esta mañana y hasta hora, 7:00 am aún están en el sitio con el personal del Conas y NO han dicho absolutamente NADA… También se conoce que hay dos alzados… ¿Cómo es posible que NO han dicho nada y NO se pronuncian de estas operaciones? ¡Es falso que antier lograron repeler el objetivo del ataque al Fuerte Paramacay, la 41era Paramacay no se ha rendido!”.

¿Quién dice la verdad… quién miente?

La periodista que maneja la fuente militar, Sebastiana Barráez desmintió que hubiese habido movimiento tal en Fuerte Tiuna. Sin embargo, en la Venezuela de hoy, es sumamente difícil confirmar o desmentir un hecho como ese. Menos aún, cuando los efectivos castrenses no están dispuestos a demostrar un ápice de debilidad.

De haber ingresado al Fuerte y de allí también logrado sustraer armamento, esto caería totalmente sobre los hombros del hasta ahora intocable Vladimir Padrino, quien estaba de cuerpo presente en el lugar.

Es conveniente recordar que también en Fuerte Tiuna se encuentra en construcción adelantada, una serie de mansiones para los funcionarios del gobierno, a las que Berenice Gómez se refiere como “Búnkers”.

El descontento en los cuarteles es real. Si bien los uniformados son quienes administran las mafias que se han formado con la distribución de alimentos en el país, sería un “negocio” lucrativo para los altos rangos. Los soldados y oficiales sufren las mismas carencias por las que el pueblo venezolano lleva meses protestando.

El piloto del Cicpc, Óscar Pérez asomó que las revueltas militares eran parte de una estrategia y que se seguirían evidenciando con el paso de los días. ¿Fue Fuerte Tiuna el nuevo blanco que el gobierno quiere ocultar?