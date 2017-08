Las declaraciones de Socorro Hernández que deja en ridículo a Últimas Noticias

Las “cuatros comadres” del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han ganado el total repudio de la población por presuntamente avalar y aceptar un fraude que impuso una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no es apoyada por la mayoría de los venezolanos.

Redacción Venezuela Al Día

La rectora principal Socorro Hernández vivió este fin de semana y en carne propia el repudio de un pueblo que exige elecciones libres y transparentes en Venezuela, cuando fue abordada por un grupo de personas en un abasto de la capital que le reclamaron ser “cómplice” de la crisis por la que atraviesa el país.

#Nacional Darío y Delcy tomaron el hemiciclo de la Asamblea Nacional para la ANChttps://t.co/0ArBlbGbfX pic.twitter.com/EmNzevnHoP — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) August 8, 2017

Todo fue subiendo de tono y la abogada Bonny Pertinez, esposa de Iván Simonovis hizo la mediación para evitar agresiones a Socorro Hernández, y varios videos así lo demuestran. Pese a ello fue culpada por el diario Últimas Noticias del escrache sin prueba alguna… ¿A eso se le puede llamar periodismo?

Pero el hecho no se quedó ahí… Este martes, la rectora del Poder Electoral destacó durante una entrevista en el canal del Estado que Bony Pertiñez y Juan Carlos Arteaga no la agredieron en el altercado que vivió en un supermercado ubicado en la urbanización Alta Florida de Caracas.

Diosdado se pica con Nicolás por bloquear sus oscuras intenciones https://t.co/BJgPlhurTP pic.twitter.com/gO28GOn7Bt — Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) August 8, 2017

“En esa situación y a través de las redes se insistió mucho en que esas dos personas (…) habían estado también agrediéndome. Y no fue cierto. Las dos personas que decían allí y una fue Bonny Simonovis y el otro era el señor Arteaga, insistían en que ellos habían sido agresores y realmente no. Esas personas no me agredieron”, declaró Hernández.

Ante estas declaraciones de Socorro, es claro que deja evidencia la carente investigación de un medio que optó por asumir abiertamente una línea editorial apegada al régimen del presidente Nicolás Maduro.