La “cómoda” estancia del asesino Pérez Venta en El Helicoide

Las paredes de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) de El Helicoide esconden las más oscuras revelaciones, momentos degradantes, el lado nauseabundo de una imposición bajo los bastones de un Gobierno inquisidor.

Lysaura Fuentes/ El Cooperante

Detrás de las rejas del llamado “Domo de Roca Tarpeya” se encuentran asesinos, inocentes y políticos contrarios a un Gobierno. Una de las celdas de esta edificación caraqueña la comparten José Rafael Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo Mosquera, los asesinos de Liana Aixa Hergueta González, la mujer que fue asfixiada y descuartizada el 6 de agosto de 2015.

Un informante, quien prefirió no identificarse, reveló a El Cooperante que los asesinos de Hergueta cuentan con ciertos privilegios y beneficios que los dejan andar rampantes por los extremos de la improvisada cárcel. “Pérez Venta y Carlos Trejo gozan de movilidad por todo El Helicoide. No les falta nada, ellos cobran por limpiar pasillos y celdas a otros presos, imagínate la movilidad que tienen. Andan por allí como si fueran unos santos”, dio a conocer la fuente.

Se conoció que a todos los sujetos que eran descuartizadores de esta índole los colocaron en una celda, donde están 50 personas, pero para Carlos Trejo y Pérez Venta no fue el caso. “A ellos no los llevaron a esa celda, se quedaron en otra los dos juntos, cuentan con aire acondicionado, televisor pantalla plana y con ventana, que no tienen los demás calabozos”, informó el cooperante. Además, se logró indagar que en el día a Trejo y Pérez Venta les abren las celdas para que salgan a jugar ajedrez en el pasillo.

Continúe leyendo en El Cooperante