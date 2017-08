Hija de Baduel cree que podrían vincularlo con ataque del Fuerte Paramacay

Margareth Baduel, hija de Raúll Isaías Baduel, está cercada por militares en el Batallón Bolívar dentro de Fuerte Tiuna, mientras trata de obtener información sobre el traslado que hicieron del General desde Ramo Verde. “Estamos acá en este momento, pero estamos retenidos por el personal militar de aquí. Está el General Chourio, nos están tomando fotos los militares, tienen armas y estamos a la espera de saber dónde se encuentra mi papá porque desconocemos su paradero”, dijo Margarateh en una entrevista con Venezuela al Día.

Luisiana Ríos P./Venezuela Al Día

Pregunta: ¿Tienen nueva información de lo ocurrido esta madrugada con el General Baduel?

Respuesta: Esta mañana fuimos a la sede del DGCIM y nos dijeron que mi papá no se encontraba allá, luego fuimos a los tribunales y no dijeron que no existía ninguna orden formal de traslado para él y que no sabían donde estaba. Por coincidencia nos encontramos al director de Ramo Verde allá, lo encaramos y lo único que nos decía era que solamente el DGCIM nos podía informar dónde estaba mi papá.

P: ¿Los abogados ha podido tener contacto con las autoridades o hacer algún tipo de gestión para informarse sobre la razón del traslado?

R: Cuando estaba allí el director del penal de Ramo Verde, el abogado entró los tribunales, pero no existe una orden de traslado. Lo que hicieron fue de manera arbitraria y violenta que hasta le rompieron la camisa a mi papá para silenciarlo, porque él empezó a gritar que lo estaban llevando arbitrariamente.

P: ¿Como supieron de este traslado y de toda la información que tienen?

R: Porque nos informaron que fue alrededor de las 5:30 de la mañana, hace minutos fuimos de nuevo al DGCIM y nos dijeron que no existía orden de traslado. No dijeron que viniéramos al batallón Bolívar en Fuerte Tiuna, a la oficina del DGCIM que esta aquí, porque podrían decirnos acá donde está mi papá

P: ¿Cuando fue la última vez que pudieron ver al General Baduel?

R: El domingo estuvimos con él hasta las 3:30 de la tarde, mi papá se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro de lo que le pueda ocurrir. Porque si en el mes de enero hubo un secuestro con él, ahora es mucho más evidente.

P: ¿Cuando lo vieron este domingo, les comentó que había pasado algo irregular dentro de la prisión o si temía algo?

R: En la víspera de la Constituyente, esa semana no hubo visita y fueron días de aislamiento. Hicieron requisa porque aseguraban que mi papá tenía equipo electrónico y armamento dentro de la prisión, incluso los robaron a todos, sus cosas y hasta su comida. Mi papá es un hombre que tiene mucha templanza y mucha fuerza, él estaba bien. Supimos lo que ocurrió en la requisa pero no nos comentó más nada y tampoco existía orden para traslado de audiencia, pues ha sido diferida alrededor de cinco veces.

P: ¿Ustedes tienen algún argumento para justificar lo que pasó, crees que tal vez quieran relacionarlo con el alzamiento en el Fuerte Paramacay?

R: Posiblemente puedo ser eso, porque la gente del régimen le tiene temor a mi papá, además aquí ellos lo vinculan a él con todo lo que sucede en el país. Pero no sabemos a qué se debe esta nueva arremetida, aunque si tenemos la firme convicción que mi papá es un hombre muy fuerte, muy sólido y sabemos que no se va a dejar quebrantar. Al igual que nosotros, aunque son momentos muy difíciles, seguimos con la frente en alto, luchando por lo que quieren todos los venezolanos, que es tener un mejor país y tener una democracia sólida

P: ¿Qué han hecho los abogados?

R: Ya se introdujo una diligencia en el tribunal, pero estamos en un limbo hasta tanto no nos den alguna información de mi papá. Si el director de Ramo Verde no la tiene o no no las quiere dar, seguiremos en esta incertidumbre. Pero hacemos responsable al régimen de lo que le ocurre a mi padre, porque él estaba muy bien tanto física como mentalmente.