Gobierno de EEUU: ANC de Maduro es un proceso defectuoso de un dictador

Este martes el Gobierno de Estados Unidos se pronunció e indicó que no reconocerá la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fraudulenta e impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, por considerar que se trata de un “proceso defectuoso diseñado por un dictador”.

Mediante su cuenta en la red social Twitter, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señaló que “estados Unidos no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente. Es un producto ilegítimo de un proceso defectuoso diseñado por un dictador @StateDept”.

US does not recognize legitimacy of Constituent Assembly.It's an illegitimate product of a flawed process designed by a dictator @StateDept

Removal of #Venezuela Atty Gen & CA announcement that it'll remain in session up to 2yrs is evidence #Maduro is using CA to stay in power

— Heather Nauert (@statedeptspox) 8 de agosto de 2017