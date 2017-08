Felix Hernandez estará fuera 10 días por lesión

Los Marineros de Seattle colocaron en la lista de lesionados por 10 días Félix Hernández, y luego de realizarse una resonancia magnética en su hombro derecho, le han diagnosticado una bursitis que lo mantendrá alejado de 3 a 4 semanas, según determinó el médico del equipo, E. Edward Khalfayan.

Empieza a aparecer un poco de preocupación en el cuerpo médico de los nautas, porque es la segunda vez en la temporada que el “Rey” es insertado en la nómina incapacitada en la temporada y por la misma lesión.

