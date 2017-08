Aaron Carter rompe con su novia tras confesar bisexualidad

Varias horas después de que el cantante Aaron Carter publicara un mensaje a través de sus redes sociales confesando que es bisexual, se dio a conocer que su novia Madison Parker, decidió ponerle fin a la relación.

Según la revista People, el anuncio del rompimiento lo hizo el representante de Carter, quien a través de una comunicación escrita dijo que Aaron y Madison se aman y se respetan y que la decisión fue de manera amigable y mutua, ya que “la declaración personal de Aaron publicada habla por sí misma”.

En la “declaración” en cuestión, Nick Carter dijo que tenía que comunicar algo que es importante tanto para él como para su identidad y que es algo que ha estado llevando en su pecho durante la mitad de su vida: “Esto no me da vergüenza, solo es un peso y una carga que he mantenido durante mucho tiempo que me gustaría ya no seguir cargando”.

En el extenso escrito, el artista continúa diciendo que desde que tenía 13 años comenzó a sentirse atraído tanto por las mujeres como por los hombres: “Pero no fue hasta los 17 años, después de unas cuantas relaciones con chicas, que tuve una experiencia con un hombre por quien me sentía atraído y con quien había crecido y trabajado”.

Carter no identifica alhombre con quien mantuvo la relación.

El cantante y su exnovia, quien es fotógrafa, habían estado saliendo juntos desde el año pasado. Hace unas semanas Carter dijo que le hubiera gustado formar una familia con ella.

Ambos fueron arrestados a mediados de julio cuando lo detuvieron por manejar bajo la influencia del alcohol.

Con información de Primerahora