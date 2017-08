Con emotivo video el “Pollo” Brito recuerda a Simón Díaz

Esto fue en un cumpleaños de Simón Díaz al que Betssimar Díaz, su hija, me invitó. Ya yo había tenido el honor de compartir con la familia varias veces, pero no me iba a pelar ese cumpleaños jamás en la vida.Nuestro tío Simón siempre tocaba pedacitos de canciones y recuerdo que ese día tocó piano también. Cuando estábamos afuera celebrando, aproveché y le dije "te voy a tocar esta canción" y le canté "Mercedes".Me acuerdo de que fue un momento bien chévere con muy buena gente. Estaba Erconde del Guácharo – Oficial, Guillermo "Fantastico" Gonzalez y un montón de gente más que ahorita no recuerdo.Es tremendo recuerdo y me da mucha fuerza para seguir cantando y llevando la música venezolana por todo el mundo y pa ser multiplicador de la música del gran Simón Díaz.Hoy estuviera cumpliendo 89 años, que pa nosotros LOS ESTÁ CUMPLIENDO.Aquí se nota la humildad, la sencillez y el carisma, esto es lo que representa realmente a VENEZUELA y así debería ser el venezolano. ¡Feliz cumpleaños, tío Simón! ¡Por eso es que no me cansaré nunca de decir que LO NUESTRO ES LO MEJOR!

