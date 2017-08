Smartmatic y el destape de un secreto a voces

By

En un país con la justicia bien definida, las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) estuviesen siendo juzgadas, o cuando menos rindiendo declaraciones sobre el gigantesco fraude del cual se les acusa.

Daniela Martin/Venezuela al Día

Smartmatic, la compañía a cargo de las elecciones por voto electrónico en Venezuela pasó dos días enteros evaluando los resultados de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el régimen de Nicolás Maduro, que asegura fue manipulada.

Antonio Mugica, CEO de Smartmatic confirmó lo que había sido revelado a través de imágenes desde los centros de votación en Venezuela el domingo 30 de julio. Los 8 millones de electores anunciados por el CNE no contaban con soporte.

Smartmatic, temeroso por la reacción de su cliente evitó alertarle sobre estas declaraciones, en las que se indicó una diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema de al menos un millón de electores.

La presidenta del ente electoral, Tibisay Lucena prefirió excusarse ante lo que calificó de acusaciones graves y sin precedentes, “de una empresa que lo que hace es prestar un servicio cuyo único rol es proveer servicios técnicos que no son determinados en sus resultados”.

Lucena, agregó además que el “sistema electoral venezolano tiene una arquitectura de seguridad con procedimientos que deja en manos de los venezolanos su validación”.

Sin embargo, varios elementos utilizados en cualquier elección en Venezuela para su óptimo desarrollo, no fueron aplicados en esta oportunidad. Ni tinta indeleble ni testigos de mesa del sector opositor estuvieron presentes en un proceso lleno de irregularidades.

El rector del CNE, Luis Emilio Rondón así lo confirmó cuando indicó que los controles que hacen de este sistema electoral “un sistema bondadoso” fueron en su mayoría flexibilizados e incluso, en algunos casos, “eliminados”.

Rondón, denunció que no se llevaron a cabo las 8 auditorías, 10 menos que en las anteriores realizadas en 2015 para los candidatos de la Asamblea Nacional y que el no uso de la tinta indeleble, impidió la garantía de que un elector no votara más de una vez.

Smartmatic, aunque develó el mega fraude del CNE, cuya autonomía y credibilidad ha estado en tela de juicio en los últimos años por los venezolanos, también con su declaración dejó ver que en sus 13 años prestando servicios en Venezuela, lo ocurrido con la elección de la ANC es un hecho inédito.

La afirmación que hace la oposición venezolana en su lucha por restituir la democracia en Venezuela con votos, si bien es cuestionada, también es cierta y creíble. Los comicios electorales para la Asamblea Nacional así lo demostraron.