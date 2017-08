Recordar es vivir: Cuando Tarek no tenía “tripas” para ser Fiscal

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mientras ocupó el cargo de Defensor del Pueblo insistió en una “imparcialidad” que no logró convencer a nadie, mucho menos luego de haber ocupado estratégicas funciones dentro del régimen pasando por la comitiva oficial de Hugo Chávez, la Gobernación de Anzoátegui a parlamentario por el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde milita.

Redacción Venezuela Al Día

Tras el nombramiento que hiciera la fraudulenta Asamblea Constituyente del “poeta de la revolución” como Fiscal, luego de destituir ilegalmente a Luisa Ortega Díaz, salen a relucir las verdaderas intenciones de Tarek William Saab con respecto a ese cargo.

Pese a que ahora asume el puesto llamando a “refundar” y “rescatar la credibilidad” del Ministerio Público, en el pasado aseguró que no “tenía tripas” para ser Fiscal. “Ni ayer, ni hoy, ni mañana, porque no me gusta el papel de carcelero”, insistió durante una entrevista en el programa Con todo y Penzini transmitido en Globovisión.

En un primer discurso en un cargo designado por la ilegítima ANC, Saab apeló a un discursos de “justicia, la paz, y derechos humanos”, aunque en apenas horas ha comenzado la persecución contra quienes asevera agredieron a la rectora del CNE, Socorro Hernández cuando realizada sus comprar en un supermercado en La Florida.

El Fiscal designado por la ilegal ANC, forma parte de los funcionarios gubernamentales sancionados por Estados Unidos, por contribuir en el deterioro de la democracia y el irrespeto a los derechos humanos de los venezolanos. Como premio de consolación, se le vio alzando la “Espada de Bolívar” junto a sus camaradas, incluida Tibisay Lucena, en un acto convocado por Maduro.