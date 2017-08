¡No se la cala! Norkys Batista responde a quienes critican su viaje al “imperio”

La actriz se encuentra en la ciudad de Miami donde realiza varias presentaciones de su monólogo Orgamos, acompañada de su pequeño hijo. A través de las redes sociales ha compartido su estancia en el país, lo que ha sido criticado por varios seguidores que la han llamado “hipócrita”.

Redacción Venezuela Al Día

En una sociedad radicalizada, las críticas van y vienen. Esta vez le tocó a la actriz Norkys Batista que no dudó en contestar a quienes critican su viaje al “imperio” en medio de la dura crisis que se vive en Venezuela.

“Respondo única y exclusivamente porque me nace, me provoca y lo decido, pero no tengo por qué justificar a nadie lo que hago o no con mi vida. Les recuerdo que no soy la culpable de se está viviendo en Venezuela, soy una víctima más que tiene que regresar a sobrevivir como el resto de los venezolanos. Por favor, respeto y tolerancia”, agrega en la video colgado en su red social.

#PaQueDejesDeMolestar #EscribiendomeEstupideces #YoNoTengoLaCulpaDeLoQueSeViveEnVenezuela #EstoyTRABAJANDO #RESPETO #TOLERANCIA #NorkysBatista A post shared by Norkys Batista (@norkys_batista) on Aug 5, 2017 at 11:37am PDT

Batista ha sido de las actrices activas en las manifestaciones ciudadanas, incluso ha sido reprimida con gases lacrimógenos, al igual que el resto de los protestantes. Sin embargo, la polémica surgió entre quienes no toleran las fotografías de sus paseos en Miami en medio del caos que vive el país.

La actriz se ha pronunciado en reiteradas oportunidades a quienes la critican, dejando en claro que es una madre de familia, que requiere de trabajar para mantener a su hijo, tal cual lo hacen las mujeres en Venezuela.