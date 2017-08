Maite Delgado hace un llamado a unirse y luchar por Venezuela

Basta de destruir ! Es urgente empezar a construir . Si , tenemos diferencias … grandes diferencias …entre nosotros o con ellos … por más duro que suene para avanzar es necesario ir un paso a la vez , y contar con los que se vayan sumando , no tengan dudas que la justicia divina existe y ya les llegara a TODOS … a todos los que tengan deudas , no te ocupes tu de lo que no te corresponde a ti … la venganza es un sentimiento que castiga al otro pero sin duda también a ti . Ahora lo que urge es avanzar en beneficio del país ,se lo debemos a la memoria de nuestros caídos , a sus madres , a sus familias 😢 todos somos Venezolanos y debemos querer lo mejor para Venezuela . Ante las diferencias , defendamos nuestros argumentos , EXIJAMOS se nos cumplan las promesas por las cuales hemos luchado depuremos nuestros sentimientos y sigamos JUNTOS y hacia adelante con nuestras luchas . Nuestra fuerza está en la unión , juntos somos invencibles , separados nos debilitamos y Venezuela nos necesita fuertes. 💛💙❤️ No le entregues el corazón a un líder … entrégaselo a Dios y a VENEZUELA!

