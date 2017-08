La recomendación de Vicente Díaz a la MUD sobre elecciones regionales

By

Venezuela vive días de tensión luego de que el gobierno haya instalado una Asamblea Constituyente tras la mentira alcahueteada del Consejo Nacional Electoral de haber logrado ocho millones de votantes; ante semejante fraude, la dirigencia opositora estudia la posibilidad de no inscribir a sus candidatos para los comicios regionales.

Redacción Venezuela al Día

Sin embargo el ex rector del CNE, Vicente Díaz recomendó a la Unidad inscribir a sus candidatos, justificando esta la medida con dos razones: “Se pueden retirar las inscripciones hasta última hora y porque, de no inscribirse, luego si quieres participar no puedes”, detalló en entrevista a Unión Radio.

Recomendó que para mayor seguridad se exija el retorno del blindaje aplicado por el CNE antes de las elecciones de la Constituyente, el mismo que permitió a la oposición ganar en 2015. Además por supuesto, elegir nuevos rectores que puedan garantizar el correcto funcionamiento del ente electoral.

Asimismo criticó que la MUD no quiera participar en los comicios a pesar del tiempo que lleva manifestando para que se realicen elecciones en el país. “No puede ser que, una vez que convocan unas elecciones y que por lo que tú estabas luchando como bandera que es abrir el camino electoral, tú mismo digas yo no me voy a inscribir”.