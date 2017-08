Guapos, trogloditas y apoyados, por Tulio Hernández

By

I. Las imágenes de un grupo de policías, en uniforme de campaña, portando armas de guerra, sacando de su casa y obviamente de su cama, en horas de la madrugada, a empellones, a un hombre frágil, desarmado, todavía en pijamas, es el retrato más preciso del abuso de poder, los gestos de arrogancia, la crueldad infinita, la sevicia extrema que ha caracterizado en estos últimos cuatro años al chavismo devenido en madurismo.

La víctima es Antonio Ledezma. Un dirigente político con muchos kilómetros rodados que carga sobre sus espaldas la culpa de haber hecho rabiar a Hugo Chávez y al chavismo por haberse llevado en los cachos, electoralmente, al PSUV en el terreno más deseado del país, la Alcaldía Metropolitana de la Gran Caracas.

Pero el atropello a Ledezma, ejecutado la madrugada del 31 de julio, una vez que se había oficiado el más grande fraude electoral en la historia de Venezuela, no es una excepción. Es la regla. El chavomadurismo no se contenta con oficiar lo que en cualquier país democrático realizarían con un mínimo de decoro las fuerzas de seguridad del Estado: trasladar a un prisionero en las mayores condiciones de seguridad posible. El chavomadurismo necesita mostrar su fuerza, humillar al adversario, degradarlo moralmente, exhibir cuánto poder e impunidad maneja, empequeñecerlo como ser humano.

A un guardia nacional con conciencia chavomadurista no le basta con impedir que una manifestación de protesta pase el punto en donde los jerarcas del gobierno han decidido detenerla.

Ese guardia nacional necesita dejar huella y por eso decide desfigurarle la vida para siempre a un manifestante descargándole a pocos centímetros de su rostro la dosis de perdigones que atesora en su escopeta represiva.

II. La pregunta oportuna es por qué ocurre así. ¿Por qué jugarse este plus de violencia degradada que expone el régimen al odio de los demócratas de todas partes y va cultivando un sentimiento de rencor y venganza entre los demócratas nacionales? ¿Hace falta? ¿Es necesario? ¿Es una estrategia de control social movida por la cultura represiva de los comunistas cubanos y los policías iraníes enviados por Ahmadinejad? ¿O es otra cosa? Irracional. Vengativa.

Si después de más de 100 muertos en 4 meses de protestas, más de 3.000 arrestados y cerca de 500 presos políticos ya oficiales, reconocidos por los organismos internacionales de derechos humanos, la resistencia democrática sigue en combate, ha demostrado que no tiene miedo y que seguirá en la calle, ¿por qué seguir insistiendo en la violencia degenerada, perversa, patológica? ¿En las torturas y el sadismo sexual en las cárceles contra los jóvenes arrestados en las protestas de calle? ¿Por qué?

III. Para el libro La violencia en Venezuela, coordinado por Luis Pedro España y Luis Ugalde, publicado en los años 1990 por la editorial estatal Monte Ávila, me correspondió redactar el capítulo titulado “La cultura de la violencia”.

En ese texto me preguntaba sobre un fenómeno que denominé “La violencia que se ha vuelto loca”. Me refería a que los delincuentes de entonces, debo aclarar que aún no había llegado al poder Hugo Chávez, eran capaces de poner en riesgo el objetivo de su acción –por ejemplo robarse un carro– solo por el placer de maltratar a la víctima, golpearla, vejarla. En vez de salir corriendo rápidamente para garantizar el éxito de su operación, se dedicaban a ejercer una venganza por algo que en su psique la sociedad le debía.

Entonces me pregunté: ¿Qué habremos hecho tan mal en la sociedad venezolana para que exista ese odio descomunal? Y es lo que me pregunto ahora. Porque en eso, en el plus de violencia, coinciden los delincuentes de antes y de ahora con la jerarquía chavomadurista. En sus deseos infinitos de venganza. Por eso nos escupen, nos insultan, nos encarcelan, nos matan en las calles, nos obligan al exilio, nos ofenden moralmente por la televisión, allanan sin permisos legales nuestros hogares, violan a nuestros alumnos en las cárceles. En su sevicia son insaciables.

Es una pregunta a la que debemos darle respuesta antes de emprender el proceso de reconstrucción nacional que nos viene. Es un trabajo de psiquiatras, psicólogos, sociólogos, maestros, sacerdotes, padres y madres de los jerarcas rojos. Porque sin esa respuesta no podremos construir una nueva sociedad en la que el odio y la venganza, la sevicia, no sean el componente básico de las maneras de ejercer el poder político.