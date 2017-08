El Camp Nou ovacionó al Chapecoense

El primer equipo de Chapecoense viajó hasta España para enfrentarse ante al Barcelona, en un duelo por el Trofeo Joan Gamper. En el cuadro de Santa Catarina fueron relacionados Helio Neto, Alan Ruschel y Jackson Follman, los sobrevivientes del accidente aéreo del pasado noviembre del 2016.

En el momento de la presentación de Chapecoense sobre el gramado, los aficionados del Barcelona aplaudieron a cada uno de los futbolistas. Pero todo cambió cuando aparecieron los supervivientes de la tragedia.

Apresentação do Neto, Follmann e do Alan Ruschel no Camp Nou! 🏹⚽️💚#VamosChape #JoanGamper pic.twitter.com/VjRVsDvs1a

