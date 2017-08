Julio Borges pide sinceridad del gobierno tras sublevación en el Fuerte Paramacay

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió hoy al Gobierno de Nicolás Maduro la verdad sobre lo que sucedió con el grupo de militares que se so este domingo en una base militar del centro-norte del país y le instó a que no culpe a la oposición de lo sucedido.

EFE

“Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia”, indicó Borges en un foro denominado “En defensa de la Constitución”.

El jefe del Parlamento dijo esto en referencia a lo sucedido hoy en el asalto a la Brigada 41 de Blindados del Batallón Paramacay, de la ciudad de Valencia, en el centro-norte de Venezuela, que deja hasta ahora un hombre muerto, otro gravemente herido y al menos siete detenidos.