España: No reconoceremos ningún acto emanado de la ANC

El canciller de España, Alfonso Dastis considera que “la deriva de Maduro es muy preocupante y hay que ponerle freno»

Redacción Venezuela al Día

En entrevista para un reconocido diario español, expuso la visión del país europeo sobre la crisis en Venezuela y sus repercusiones, además de la posibles medidas que tome la Unión Europea (UE) contra el gobierno del país.

Enfatizó el funcionario diplomático que “creemos que la adopción de medidas como la prohibición de viajar especialmente, pueden ser efectivas (…). La UE seguirá discutiendo sobre estas medidas, el debate solo acaba de comenzar y aunque sabemos que no será fácil, no me consta que se haya abandonado. Nosotros creemos que la deriva de Maduro y de los que le apoyan es muy preocupante y hay que ponerle freno”.

Dastis manifestó que “la realidad es que el pueblo venezolano sigue esperando la convocatoria de elecciones mediante sufragio universal libre, igual y secreto. Hemos dejado claro que no reconocemos la Asamblea Constituyente ni vamos a reconocer los actos que emanen de la misma, porque no representa la voluntad de la mayoría de los venezolanos y creo que no es el camino hacia la restauración de la democracia”.

A su juicio, “las cifras de la economía y de la sociedad venezolana son realmente alarmantes. La inflación, la pobreza, la escasez de medicamentos… Y no queremos contribuir a hacer más dura la realidad de los ciudadanos venezolanos. A quienes tenemos que dirigirnos es a quienes son responsables de esa situación, con suspensión de viajes, no concesión de visados, etc”.

