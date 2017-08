Embajada de EEUU reactiva llamados de seguridad a sus ciudadanos en Venezuela

Por medio de un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, se extreman medidas para los ciudadanos norteamericanos y el personal de dicha sede diplomática, eso a raíz de la presunta rebelión militar en Valencia, estado Carabobo.

A continuación el comunicado:

Los diplomáticos estadounidenses están restringidos a las áreas de Valle Arriba y Santa Fe en Caracas hasta nuevo aviso.Un puente en Las Mercedes ha sido bloqueado por los manifestantes en ambas direcciones.

La Embajada ha recibido informes de manifestaciones tras un aparente intento de rebelión en una base militar de Valencia (a dos horas al oeste de Caracas). Los comandantes militares venezolanos afirman que el incidente ha sido controlado.

En Caracas, hay reportes de que civiles han bloqueado la Autopista Prados del Este, cerca del Distribuidor Santa Fe hacia el Sur, hacia La Trinidad.

