Capriles Radonski: El debate no son las regionales, sino salvar a Venezuela

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un mayoritario grupo de oposición difiere en acudir a la convocatoria realizada por el Consejo Nacional Electoral cuya credibilidad quedó en duda, incluso para la comunidad internacional, luego de los fraudulentos resultados anunciados en la ilegal constituyente de Maduro.

Redacción Venezuela Al Día

Esta semana la rectora Tania D´Amelio, a través de su cuenta en Twitter, anunció que las inscripciones de candidatos para las elecciones de gobernadores y legisladores regionales se realizará el 8 y 9 de agosto a través de la página web de ese organismo.

La convocatoria abre la discusión sobre la participación o no de la Mesa de la Unidad Democrática en unas elecciones organizadas por un Poder denunciado como fraudulento y parcializado hace pocos días. El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, se pronunció asegurando que el debate no debe ser si asistir o no las elecciones, sino salvar a Venezuela.

“Señores, se nos va a ir la vida en un debate. El debate hoy en el país no son las elecciones regionales; es la comida, es las medicinas y es salvar a Venezuela. Ese es otro espacio de lucha como muchos otros que debemos dar hoy en Venezuela. Este país se está destruyendo, se está yendo al suelo”… , afirmó durante el foro de Encuentro en Defensa de la Constitución, que se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello, reseñado por el diario El Nacional.

El gobernador de Miranda instó a hacer un frente común en defensa de la Constitución. “Si no lo hacemos en este momento que estamos viviendo, probablemente después será tarde (…) Celebro y aplaudo que demos un paso al frente y dejemos los prejuicios a un lado para salvar a Venezuela”, concluyó.