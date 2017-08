Bale descansa: Mbappé no llegará este verano

By

El futuro de Bale está en boca de todos por ser el jugador señalado para irse del Real Madrid con la posible llegada de Mbappé. Sin embargo, parece que el galés se va a quedar en el Bernabéu porque el delantero francés no va ser fichado este verano por los blancos. Así lo asegura ‘The Guardian’ que explica que los responsables del club de Concha Espina ya le han dicho a Bale que no se va a ir este verano porque Mbappé no va a llegar este verano.

No sólo eso, si no que ‘The Guardian’ asegura que Mbappé se quedará esta temporada en el Mónaco y sí que ven al delantero francés el año que viene saliendo y apuntan que su destino sería el Real Madrid.

