Angela Merkel se lleva por quinto año la misma ropa a sus vacaciones

Por quinto año consecutivo la canciller alemana Angela Merkel ha sido fotografiada en sus vacaciones vistiendo la misma ropa deportiva y en el mismo destino, un rincón de los Alpes italianos, informa Mail Online. En unas recientes fotos la mandataria aparece con la camisa de cuadros roja que lució en los últimos años y también con unos ya habituales pantalones color beige.

La jefa del Gobierno alemán y su marido, Joachim Sauer, frecuentan el monte Ortles, en los Alpes italianos, donde practican senderismo.

El caso de Merkel no es el único ejemplo de una inusual elección de ropa vacacional entre líderes mundiales. El ex primer ministro del Reino Unido David Cameron también ha hecho famoso su polo de color azul oscuro de los períodos de asueto.

Recientemente la actual primer ministra británica, Theresa May, también ha sido noticia gracias al vestido rosa que lució durante sus vacaciones en Italia. La ministra adquirió su atuendo de lino de la marca británica Next por solo 26 libras (unos 34 dólares).

Theresa May's holiday dress from British retailer Next a real bargain – as long as you pay in Euros @JonUngoedThomas https://t.co/va895xOzTi pic.twitter.com/Bkh3A5eQ6A

— Sunday Times News (@ST_Newsroom) 30 de julio de 2017