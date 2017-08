Rebeca Moreno llama “cínica” a Delcy tras negar crisis humanitaria

CÍNICOS mientras el pueblo se muere de hambre!entre mis seguidores hay chavistas, maduristas y enchufados, ustedes también serían capaces de negar que hay gente por doquier comiendo de la basura? Aquí no hay crisis humanitaria pero sus hijos estudian y comen fuera de Venezuela, aquí no hay crisis humanitaria pero niños y ancianos mueren a diario en los hospitales por falta de medicamentos, aquí no hay crisis humanitaria pero a la gente no le alcanza su sueldo para vivir dignamente ni hay comida en los supermercados mientras ustedes se lo han robado y disfrutado a manos llenas? Váyanse al carajo! Repost @anaiotero (@get_repost) ・・・ En Venezuela no hay hambre? En Venezuela no hay crisis humanitaria? Será que Delcy nunca ha ido a un hospital público? Todos los pacientes están desnutridos. Será que Delcy cuando va en el carro no ve por la ventana a la gente comiendo de la basura? De verdad que esto es un descaro. A ti, amigo chavista, que sé que lees esto, te parece sensato lo que dice tu representante? Te parece que con un sueldo mínimo equivalente a $16 la gente puede comer? Que vergüenza me da esta payasada. #Repost @luischataing (@get_repost) ・・・ CI-NIS-MO. #Repost @tvvnoticias ・・・ #Caracas "En Venezuela no hay hambre (…) Aquí no hay crisis humanitaria". Así empezó su alocución la ex canciller, Delcy Rodríguez, como nueva Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en un discurso en el que instó a la oposición a "retomar el camino democrático" y a los Gobiernos de la región a "cesar la injerencia en el país".

