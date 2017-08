Osmariel se despide de Portada´s ante proyectos personales

La animadora celebró su “modesto” cumpleaños en Alaska donde su pareja, Juan Pablo Galavis, le entregó el anillo de un compromiso que formalizarían este año con una boda civil en la ciudad de Miami y la eclesiástica en su natal Maracaibo.

Redacción Venezuela Al Día

Tras cinco años como animadora del magazine de Venevisión, Portada´s, Osmariel Villalobos decidió despedirse de ese programa en busca de “su crecimiento profesional” en otro país, específicamente en la ciudad de Miami donde vive con su pareja, el exfutbolista Juan Pablo Galavis.

La ex miss recientemente contrajo compromiso con el también empresario durante un viaje que realizaron a Alaska por motivo de su cumpleaños, aunque aseguró que irse del programa era una idea que venía meditando desde hace tiempo. “Irme de Portada’s es algo que ya yo tenía en mente, no por dejar a Venezuela, por supuesto que no, porque yo estoy demasiado agradecida con mi público, con la producción, con el canal, que desde hace cinco años me acogió y he aprendido muchísimo”, aseveró al ser consultada sobre el tema por su compañera Kerly Ruiz.

“Si ya yo quiero formar una familia al lado de mi esposo, pues tengo que decidir irme de Venezuela, porque Juan Pablo no tiene nada que hacer en Venezuela, y él tiene mucho trabajo en Estados Unidos”, comentó al tiempo que aseguró que la idea de abandonar su país le resulta dolorosa.

Dejó entrever que tocará puertas por la importante cadena de televisión, Univisión, con cuyos directivos aseguró su pareja tiene buenas relaciones. En pasadas ocasiones, la modelo también ha tenido participaciones en la cadena Telemundo, donde laboran varios venezolanos como Daniel Sarcos.

Con información de El Farandi