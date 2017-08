Franklin Virgüez le habló “clarito” a la madre de los Primera

Ali Primera jamás hubiese estado de acuerdo con este robo a mano armada que se le ha hecho a la nación venezolana. #tictactictac #liberenawilliearteaga @hcapriles @amandagutierrezpadron @markomusica @mariacorinamachado @miguel_pizarro @soymarcelagiron @luisfloridovp @isnardobravo @rogerizzedin

A post shared by Franklin Virgüez (@virguezfranklin) on Aug 5, 2017 at 7:05am PDT