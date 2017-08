Influenciador Irrael… ¿nuevo estratega del régimen de Maduro? (Detalles)

Dólar Today calcula y estipula el precio del dólar en el mercado según las transacciones que se estén cotizando en ese momento. O lo que se llama: oferta y demanda. Más claro: mientras más gente quiere comprar algo y menos gente lo quiere vender: costará más. Hasta ahora Dolar Today es más pana que flipper, entonces: Cuánto cuestan un dólar? Al igual que en el marketing: Los productos cuestan lo que la gente esté dispuesta a pagar y lo que tu competencia te deje cobrar (en este caso la competencia son las otras personas que quieren vender) Ahora bien, Para éste cálculo, Dólar Today, utiliza como indicador cuanta gente está comprando y cuanta gente está vendiendo en ese momento EN LA FRONTERA CON CÚCUTA, por qué solo lo calculan ahí? Ahí si me jodiste. Lo que representa sólo un pequeño porcentaje de la muestra que no puede ser tomado como indicador global de la totalidad de las transacciones del mercado cambiario venezolano. Para que me entiendan, es como si yo les preguntara a 100 venezolanos en Hungría si la arepa es su comida favorita y que tomara su respuesta afirmativa para asegurar que en TODA Hungría aman la arepa. O como si tu novia le preguntara a tus 3 ex novias que engañaste que piensan de ti , y olviden preguntarle a tu novia del colegio que te quiere mucho , bueno creo que me desvié de más , Esto pasa cuando el precio “real” del dólar es incierto y un misterio, la pregunta es: como evitar que un pequeño grupo, pero con suficiente manejo de información, construya y refleje la realidad de todo un escenario económico a su antojo? Desde una computadora como la tuya pero tú la usas para ver netflix , me volví a desviar: Es ahí cuando alterando a conveniencia juegan a perturbar en horas, incluso minutos, la percepción cambiaria y económica de todo un país. . También es cierto qué hay mucha incertidumbre y desconfianza porque el Bolívar se sigue desplomando y eso hace que todo se acelere Y lo más importante que tienes que saber, y a donde quiero llegar después de todo esto: Váyanse a cagar Dólar Today. Dale Repost.

