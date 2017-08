Nicolás Maduro a Peña Nieto: Eres un cobarde

By

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, se “comporta como un empleado abusado por parte” del gobernante estadounidense, el republicano Donald Trump. EFE

“Da vergüenza Peña Nieto, escúchame desde Venezuela, da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump”, dijo el mandatario desde Caracas en una alocución televisada.

Según Maduro, el presidente estadounidense le ordenó a Peña Nieto dejar de decir que no va a pagar por la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos -una propuesta de la campaña de Trump- a cambio de que se mantengan las reuniones entre ambos mandatarios.

“Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía”, sostuvo.

Dijo también que Peña Nieto es un “cobarde” y un empleado “violado” por Trump que le produce “indignación”.

El líder chavista auguró que los Gobiernos “neoliberales de derecha” que han criticado a su Gobierno, especialmente durante los últimos cuatro meses en los que el país ha vivido una oleada de protestas, “se irán de la historia todos y aquí estará la revolución bolivariana de pie”.

“Veremos caer el imperio gringo y veremos caer uno por uno los Gobiernos neoliberales de derecha que hoy agreden a Venezuela y amenazan a Venezuela“, agregó.

Numerosos Gobiernos se han pronunciado contra Maduro por promover una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue elegida el pasado domingo en medio de disturbios que dejaron al menos 10 muertos.

La ANC, que ha sido denunciada por “fraudulenta” dentro y fuera de Venezuela, se instalará mañana y tendrá poderes ilimitados durante “años”, según adelantó hoy el jefe de Estado venezolano, aunque no dio mayores detalles.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que ya dejan 121 muertos, situación que se ha agudizado desde las elecciones del pasado domingo, en las que la oposición no participó por considerar el proceso fraudulento.