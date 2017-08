Josemith Bermúdez culmina una “dolorosa” etapa de su enfermedad

Finalmente me he despedido de la quimioterapia, salí hoy miércoles 2 de agosto a las 4:30 pm. Con los síntomas, cansada, pero feliz. Siempre que salgo del hospital, al cruzar la puerta, puedo sentir en mi piel el calor de un clima húmedo. Me detengo unos instantes, por eso de los mareos, pero esos instantes me sirven para analizar todo allá afuera, la vida real. Son los instantes que mas aprecio, allá adentro no puedo sentir el aire, ni el calor o el frio, ni la lluvia. No puedo quejarme, pues siempre he tenido una hermosa vista, pero no es lo mismo ver que sentir… y hoy, este día, pude sentir, apreciar todo eso que D-os nos ha dado. No tuve conciencia hasta este momento, que quizá seria la ultima vez que saliera de mis batallas en el hospital, para contemplar el día y en vez de ponerme feliz, me da nostalgia… o algo de ambas. La pase muy mal en el hospital, como voy a negárselos? Nadie quiere estar ahí, nadie desea pasar por algo así, tanta angustia, tanto miedo, tantas cargas, tanto que callar y mucho que decir.. Pero, mi caso fue diferente, como todo es diferente, no puedo quejarme, soy una mujer muy afortunada, pues estuve en un hospital extraordinario, (por su gente humanista). D–s, sabe cuan agradecida estoy con él, por toda esa lluvia de bendiciones. Mis últimos 8 meses, estuvieron compuestos de infinidad de visitas inesperadas, mensajes llenos de amor, de aliento para continuar, compañía de seres llenos de bondad que me han abrazado con todo su amor para impregnarme de su ser. Recibir quimio – terapia, todas las semanas no ha sido fácil, con una tarea asignada de los médicos en mis días de descaso, colocarme otros medicamentos que protegen mis órganos vitales. Los síntomas han sido horribles, y no solo quedaba ahí, los síntomas también me los llevaba a casa al finalizar la quimio – terapia, a la semana, tenia algún "detallito" con mis hermosas defensas, que siempre se me bajaban y nuevamente al hospital, a que me hicieran transfusiones de sangre. Así han transcurrido mis días.

